Бывший президент Кубы Рауль Кастро участвует в переговорах между Кубой и Соединёнными Штатами, заявил в среду президент Кубы Мигель Диас-Канель, отметив, что переговоры всё ещё находятся на начальной стадии, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP.

Вашингтон на протяжении десятилетий проводит экономическое эмбарго против Кубы, однако с января уделяет острову повышенное внимание.

В январе президент США Дональд Трамп ввёл нефтяную блокаду Кубы, ограничив поставки топлива из-за, как он утверждал, «чрезвычайных угроз», которые Куба якобы представляет для Соединённых Штатов. Трамп также пригрозил ввести таможенные тарифы для любой страны, поставляющей нефть Кубе, и недавно заявил, что ему вскоре будет «честь занять Кубу».

Диас-Канель в интервью испанскому ультралевому лидеру Пабло Иглесиасу заявил, что переговоры с США в целом ведутся коллегиально правительством Кубы. Записанное заранее интервью, опубликованное в среду, длилось около часа.

«Процесс переговоров, в результате которого достигается соглашение, — это длительный процесс», — отметил президент Кубы. «Сначала необходимо создать канал диалога. Затем нужно выработать программы общих интересов, и стороны должны продемонстрировать намерение двигаться вперёд и действительно взять на себя обязательства по реализации этих программ на основе их обсуждения», — пояснил он.

Хотя первоначальные угрозы Трампа были формально смягчены, нефтяное эмбарго остаётся в силе, и за последние три месяца Куба не получила никаких поставок топлива. Это привело к длительным перебоям с электроснабжением и почти полной парализации экономической и социальной жизни.

США заявили, что переговоры с Кубой продолжаются, а Трамп пригрозил в ближайшее время установить контроль над островом.

Диас-Канель сообщил, что представители Кубы и Государственного департамента США «недавно провели переговоры». Он также прокомментировал спекуляции о роли 94-летнего Кастро в этих переговорах.

По его словам, Кастро «является одним из тех, кто вместе со мной и в сотрудничестве с другими ветвями (Коммунистической) партии, правительства и государства давал советы о том, как следует вести этот диалог, если он состоится». Президент подчеркнул, что Кастро остаётся «историческим лидером этой революции, хотя он отказался от своих обязанностей», и сохраняет «престиж, заслуженный в народе» благодаря «историческому признанию, которое невозможно отрицать».

Рауль Кастро, сменивший на посту президента своего брата Фиделя, в 2014 году возглавлял исторические переговоры с бывшим президентом США Бараком Обамой, в результате которых были открыты посольства и восстановлены дипломатические отношения. Дональд Трамп выступил против этой политики и ещё больше ужесточил санкции против Кубы.