Парламент Ирана разрабатывает законопроект, который официально закрепит взимание платы с коммерческих судов и нефтяных танкеров за транзит через Ормузский пролив.

Как сообщает издание The Times of Israel, иранские законодатели приступили к работе над документом, целью которого является формализация суверенитета Тегерана над этим стратегически важным водным путем. По информации агентств Fars и Tasnim, тесно связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), инициатива направлена на усиление контроля над судоходством, а также на создание нового источника государственных доходов.

Депутат Мохаммадреза Резаи Кучи, комментируя разработку плана, подчеркнул, что введение сборов является "совершенно естественным" шагом. По его словам, Ормузский пролив представляет собой транспортный коридор, аналогичный другим мировым маршрутам, где транзит товаров облагается пошлинами. Иранская сторона обосновывает свои претензии тем, что именно она обеспечивает безопасность в данном регионе, и поэтому коммерческие суда, включая нефтяные танкеры, должны оплачивать соответствующие услуги.

Ормузский пролив является единственным выходом из Персидского залива в открытый океан и имеет ключевое значение для мировой энергетической безопасности. Согласно международному праву, в частности Конвенции ООН по морскому праву, пролив используется для международного судоходства и открыт для беспрепятственного транзитного прохода. Эксперты отмечают, что попытка Тегерана в одностороннем порядке изменить статус пролива и ввести транзитные пошлины неизбежно столкнется с резким сопротивлением со стороны международного сообщества, включая США и арабские государства Персидского залива.