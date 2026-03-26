Иран официально отправил свой ответ на мирное предложение США 2 1814

Дата публикации: 26.03.2026
Иран официально отправил свой ответ на мирное предложение США через посредников. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Уточняется, что Тегеран теперь ожидает ответа от Вашингтона. В частности, Иран выдвинул США условия в своем ответе, в котором сказано, что "агрессия и террор" должны быть прекращены.

Также режим потребовал создать объективные условия для того, чтобы конфликт не повторился. Кроме того, Иран потребовал гарантий, компенсации ущерба и прекращения ударов на всех фронтах, в том числе по иранским марионеткам в регионе.

По словам источника, Иран потребовал признания его суверенитета над Ормузским проливом.

Как сообщал Mignews, накануне в СМИ распространили информацию, что Иран отверг мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 15 пунктов. Документ затрагивал будущий режим судоходства в стратегически важном Ормузском проливе.

Большая часть пунктов касалась спорной ядерной программы Ирана. Одним из центральных вопросов была передача под международный контроль около 440 кг высокообогащенного урана, находящегося в Иране.

