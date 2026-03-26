Коррупционный скандал в натовской Албании может привести к новой цветной революции

Дата публикации: 26.03.2026
Столица Тирана живет весело, с огоньком.

Многие дороги перекрыты для движения, а для разгона демонстрантов были задействованы сотни полицейских.

Массовые акции протеста оппозиции в Тиране переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Лидер оппозиционной Демократической партии Албании и экс-президент страны Сали Бериша пострадал от слезоточивого газа.

Протестующие забросали штаб-квартиру правящей партии фейерверками и бутылками с зажигательной смесью. Многие дороги в Тиране перекрыты для движения, а для разгона демонстрантов были задействованы сотни полицейских, водометы и слезоточивый газ.

Этот митинг стал шестой акцией протеста сторонников оппозиции, которые по-прежнему требуют отставки премьер-министра Эди Рамы и создания условий для формирования временного правительства, которое привело бы страну к досрочным выборам.

В декабре вице-премьер Белинда Балуку, близкая соратница Рамы, была отстранена от должности в связи с коррупционным скандалом, по которому в настоящее время ведется расследование. Объектом коррупционных расследований стали также несколько бывших министров правительств Рамы.

Специализированная прокуратура вменяет чиновнице вмешательство в государственные закупки для строительных проектов в пользу определенных компаний. Прокуроры официально обратились в парламент с требованием снять с Балуку неприкосновенность для проведения полноценного расследования.

Читайте нас также:
#протесты #коррупция #Албания #правительство #политика
