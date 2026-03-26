Министерство внутренних дел России в четверг заявило, что будет задерживать всех, кто выйдет на протесты против массового отключения интернета, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Российская столица в среду официально отменила ограничения на доступ к мобильному интернету в Москве, действовавшие три недели. Кремль утверждает, что такие меры необходимы по соображениям безопасности. Однако во многих районах города связь по-прежнему остаётся слабой.

В регионах России интернет уже несколько месяцев отключается — власти заявляют, что это необходимо для предотвращения украинских контратак с использованием беспилотников, которые могут подключаться к местным сетям передачи данных.

МВД России предупредило граждан не участвовать в «несанкционированных публичных мероприятиях».

«Все попытки проведения таких мероприятий будут немедленно пресекаться, а их организаторы и участники будут задержаны», — говорится в заявлении ведомства.

Фактически российские власти уже давно запретили уличные протесты.

Организаторы любых публичных собраний обязаны заранее получать разрешение местных властей, и такие заявки практически всегда отклоняются.

С начала повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года власти усилили давление на любую критику режима и официальной политики, фактически запретив критику войны, за что предусмотрены жёсткие наказания.

Изначально власти Краснодара разрешили провести протест против отключения интернета в эти выходные, однако затем разрешение было отозвано.

Аналогично в других городах России попытки организовать публичные акции также были отклонены.

Отключения интернета совпадают с ограничениями на популярные мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram», которые в последние месяцы в России практически невозможно использовать без виртуальных частных сетей (VPN).

Москва призывает граждан переходить на поддерживаемую государством платформу обмена сообщениями «Max».

Критики считают, что эти меры направлены на усиление контроля и наблюдения в интернете.

Массовое отключение интернета в столице вызвало недовольство москвичей: были нарушены работа такси и служб доставки, а также перестали функционировать платёжные терминалы в магазинах.

Из-за перебоев с интернетом резко выросли продажи бумажных карт, пейджеров и портативных приёмопередающих устройств.