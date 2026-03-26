Президент РФ подписал указ, который ужесточает правила вывоза наличной валюты и золоты в страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Бизнесу разрешат вывозит наличность только через международные аэропорты.

С 1 апреля 2026 года физические лица не смогут вывозить из России в страны Таможенного союза ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) наличные рубли на сумму, превышающую 100 тысяч долларов. Соответствующий указ в среду, 25 марта, подписал президент России Владимир Путин, пишет DW.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц запрет на вывоз наличных поездом или автомобилем будет действовать вне зависимости от суммы. Они смогут вывозить наличные рубли только через международные аэропорты РФ.

С 1 апреля физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели должны будут подтвердить банковскими выписками происхождение средств и заполнить декларацию с описанием целей их использования за границей.

Вывоз золота из РФ также будет ограничен

Указ президента также вводит ограничения на вывоз из РФ золотых слитков весом больше 100 граммов.

С 1 мая 2026 года в страны ЕАЭС такие слитки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям можно будет вывозить только через аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи при получении специального разрешения от Пробирной палаты России.

Для физических лиц новые ограничения будут распространяться не только на государства ЕАЭС, но и на другие страны.