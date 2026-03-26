Дональд Трамп в своей манере пошутил на ужине Национального республиканского комитета, заявив, что Иран якобы предлагал ему стать их следующим верховным лидером.
Об этом информирует ряд СМИ со ссылкой на выступление президента в ходе ежегодного ужина Национального республиканского комитета Конгресса.
По словам президента США, он ответил решительным отказом. "Они говорили: "Мы хотим, чтобы вы стали нашим лидером". А я ответил: "Нет, спасибо, мне это не интересно"", - поделился Трамп с однопартийцами. Он добавил, что в мировой истории вряд ли найдется человек, который хотел бы занять этот пост меньше, чем он.
🚨 BREAKING: President Trump just confirmed Iran is on its KNEES, crying for a deal, but they can't say anything PUBLICLY out of fear they'll be killed— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 25, 2026
"We'd like to make you the next Supreme Leader! NO THANK YOU, I don't want it!" 😭
