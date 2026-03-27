Британия отказалась присоединиться к войне против Ирана

Дата публикации: 27.03.2026
Изображение к статье: Британия отказалась присоединиться к войне против Ирана
ФОТО: Global Look Press

Стармер: Великобритания не присоединится к войне против Ирана.

Великобритания отказывается присоединиться к войне против Ирана, об этом заявил премьер-министр Кир Стармер в интервью телеканалу Sky News.

Политик сообщил о серьезных разногласиях с президентом США Дональдом Трампом по вопросу войны против Ирана. Глава британского правительства подчеркнул, что Лондон не намерен вступать в прямой военный конфликт с Тегераном.

«Мы не поддадимся этому давлению и будем действовать в рамках интересов нашей страны», – подчеркнул Стармер.

#Иран #война #интервью #Дональд Трамп #Великобритания #дипломатия #Кир Стармер #политика
Редакция BB.LV
