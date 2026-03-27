Миллиарды евро военной помощи для Киева от союзников Украины под угрозой, а денег на оборону от российской агрессии хватит только на два месяца, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на украинских и иностранных чиновников. По оценкам Киева, в 2026 году на закупку оружия из США для ВСУ потребуется 15 млрд долларов. Всего же в текущем году Украине необходимо 52 млрд долларов помощи извне.

В этих условиях, сообщает Deutsche Welle, финансовая поддержка страны становится критически важной - однако она находится под угрозой из-за стечения неблагоприятных факторов. В частности, Венгрия продолжает блокировать кредит ЕС для Украины в 90 млрд евро, требуя срочного ремонта нефтепровода "Дружба", по которому из РФ в страну поставлялась нефть. Проблемы возникли и с помощью от МВФ - из-за того, что Верховная рада пока не приняла требуемые фондом поправки в законодательство. Кроме того, некоторые союзники по НАТО не хотят выделять новое финансирование по программе закупки американского оружия PURL, рассказала Bloomberg постпред Украины в альянсе Алена Гетьманчук.

В то же время доходы российского бюджета существенно увеличились из-за продолжающейся уже почти месяц войны США и Израиля против Ирана и вызванного ею роста мировых цен на энергоносители. 26 марта вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что Москва начала продавать свои нефтепродукты либо с нулевым дисконтом, либо с премией, благодаря возросшему спросу.