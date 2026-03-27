Молдова заявила о готовности присоединиться к "коалиции решительных", объявила после заседания Национального совета безопасности президент Мая Санду.

Санду попросили прокомментировать заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который приветствовал решение Молдовы присоединиться к "коалиции решительных" для помощи Украине. Президент уточнила, что Молдова пока лишь выразила готовность присоединиться.

"Молдова выразила готовность участвовать в этой „коалиции решительных". Хочу напомнить, что мы уже оказываем поддержку Украине, проводим обучение саперов. И это именно то, что мы можем делать и что мы предложили, если члены „коалиции решительных" примут решение о присоединении нашей страны", – сказала Санду.

Она подчеркнула, что участие в коалиции не противоречит Конституции Молдовы.

"Важно, чтобы мы тоже были частью этих усилий. Как я уже говорила, наши специалисты могут проводить обучение и участвовать в разминировании, если война в Украине закончится", – добавила президент.

Санду также сообщила, что запрос Молдовы еще должны рассмотреть другие участники коалиции.

Напомним, на днях Молдова сделала окончательный шаг к выходу из СНГ. Процедуру инициировал МИД Молдовы, отмечая, что Россия нарушила основные принципы этого объединения, а также что такой шаг является частью евроинтеграционного курса Молдовы.

"Денонсация основополагающих соглашений СНГ не означает и не предусматривает прекращения участия Молдовы в других соглашениях, заключенных в рамках содружества, которые приносят пользу нашим гражданам и национальной экономике. В отношениях со странами СНГ Молдова продолжит применять соглашения, прежде всего в торгово-экономической сфере – например, о зоне свободной торговли – пока они отвечают экономическим интересам страны", – отметили в МИД.

Там добавили, что это решение не повлияет также на свободное передвижение граждан Молдовы в странах СНГ, поскольку в большинстве случаев это регулируется действующими двусторонними соглашениями.

В начале февраля правительство Молдовы приняло решение о предоставлении гуманитарной помощи Украине на фоне сложной ситуации в энергетике из-за массированных атак РФ.