«Потрясти бизнес в тяжелое для страны время»

В мире
Дата публикации: 27.03.2026
Изображение к статье: «Потрясти бизнес в тяжелое для страны время»

Один из магнатов сразу согласился перевести крупную сумму.

Путин на закрытой встрече с крупными бизнесменами предложил им сделать добровольные взносы в бюджет для финансирования войны с Украиной, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники.

По их словам, пишет Deutsche Welle, это предложение прозвучало во время встречи в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Собеседники The Bell описали суть выступления президента РФ словами "сказали, будем воевать" и "пойдем до границ Донбасса".

Источники издания утверждают, что инициатива принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину, который накануне встречи направил Путину письмо с идеей "потрясти бизнес в тяжелое для страны время". В качестве механизма привлечения средств было предложено разместить военные облигации федерального займа.

Два собеседника подтвердили The Bell, что бизнесмен Сулейман Керимов сразу согласился на просьбу и пообещал внести в бюджет 100 млрд рублей. Еще один неназванный крупный предприниматель тоже поддержал предложение Путина, пишет издание.

