Ничего не спасет? США грозит инфляция выше 4%

Боевые действия против Ирана подстегнут темпы общей инфляции в США по итогам марта-апреля, но затем она, вероятно, стабилизируется, рассказал RTVI.US профессор экономики Университета Кеннесо в Джорджии Михаил Мельник. Однако базовая инфляция останется высокой и может превысить 4%.

Мельник также подчеркнул, что риск кризиса реален. В последние несколько недель наблюдается одновременно падение на рынке акций, снижение стоимости облигаций Казначейства США и рост цен на золото.

«Рынки пытаются реагировать на стагфляцию, в которую США вошли еще во второй половине прошлого года и которая ускоряется из-за конфликта на Ближнем Востоке. То есть традиционные модели, где деньги вытекают из одного инструмента в другой, в настоящий момент не работают. Это очень плохой знак», — отметил эксперт.