Европарламент принял директиву о единых уголовных наказаниях за коррупцию по всему ЕС 0 127

В мире
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европарламент принял директиву о единых уголовных наказаниях за коррупцию по всему ЕС
ФОТО: Unsplash

Европейский парламент на этой неделе принял директиву, создающую первую на уровне Европейского союза согласованную систему уголовного регулирования для предотвращения и борьбы с коррупцией, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристине Лиепиня.

В директиве, по которой Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения в декабре 2025 года, установлены единые определения преступлений, связанных с коррупцией, и согласованные правила наказаний. К ним относятся взяточничество, присвоение, препятствование правосудию, торговля влиянием, злоупотребление служебным положением, незаконное обогащение, связанное с коррупцией, а также коррупция в частном секторе. Директива была одобрена 581 голосом "за", 21 — "против", при 42 воздержавшихся.

Модернизируя действующие нормы, унифицируя юридические определения и вводя структурированную систему санкций, новый регламент направлен на устранение пробелов в правоприменении, особенно в трансграничных делах. Система санкций основывается на установленных на уровне ЕС максимальных наказаниях, то есть предполагается, что предусмотренные национальным законодательством максимальные санкции не могут быть слишком низкими. При этом государства-члены сохранят возможность применять более строгие нормы и адаптировать правила к своим правовым системам.

Директива усилит сотрудничество между национальными органами и структурами ЕС, включая Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейскую прокуратуру, Европол и Eurojust, а также улучшит обмен информацией и координацию. Государства-члены также будут ежегодно публиковать сопоставимые машиночитаемые данные для повышения прозрачности и формирования политики на основе доказательств.

Для усиления профилактики и управления государства-члены должны будут принять и регулярно обновлять национальные антикоррупционные стратегии с привлечением гражданского общества. Также им предстоит проводить оценки рисков и обеспечивать устойчивые системы регулирования конфликтов интересов, прозрачности политического финансирования и стандартов добросовестности. Кроме того, должны быть созданы специализированные и достаточно независимые структуры для предотвращения и борьбы с коррупцией.

Директива должна быть официально утверждена Советом ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС. После этого у государств-членов будет 24 месяца на её внедрение, за исключением положений о оценке рисков и национальных стратегиях, для которых установлен срок в 36 месяцев.

Европейская комиссия представила пакет по борьбе с коррупцией 3 мая 2023 года. На основе положений Договора о функционировании Европейского союза в тексте коррупция определена как область "особо тяжких преступлений с трансграничным измерением", и в него включены меры по её предотвращению и борьбе. Согласно опросу Евробарометра 2025 года, 69% европейцев считают, что коррупция в их стране широко распространена, а 66% полагают, что коррупция на высоком уровне не получает должного противодействия.

#Европарламент #санкции #коррупция #преступления #политика
