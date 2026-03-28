Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу резко раскритиковал действия президента США Дональда Трампа в войне с Ираном, заявив, что они представляют собой "масштабную эскалацию", а не попытку завершить боевые действия, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"То, что Трамп делает прямо сейчас, — это не деэскалация и не попытка найти мирное решение, а масштабная эскалация с неясным исходом", — сказал Мерц на конференции, организованной газетой "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Мерц также выразил сомнения в том, что в Иране может быть достигнута смена власти.

"Действительно ли смена режима является целью? — задался вопросом Мерц. - Если это цель, то я не думаю, что они её достигнут. В прошлом это в большинстве случаев не удавалось".

Риторика между Вашингтоном и Берлином в последние дни усилилась.

В четверг Трамп раскритиковал Германию за то, что она не помогает обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Он заявил, что считает "неуместными" высказывания немецких официальных лиц о войне с Ираном. "Это не наша война", — ранее сказал министр обороны Германии Борис Писториус.