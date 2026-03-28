В Виттене совершено нападение с ножом на мать с двумя детьми, в результате погиб 13-летний мальчик. Муж женщины задержан как подозреваемый. Его мотивы пока не известны.

В немецком городе Виттен в земле Северный Рейн - Вестфалия совершено нападание с ножом на 38-летнюю женщину и двоих ее детей - 13-летнего мальчика, который скончался от полученных ран, и 9-летнюю девочку. В нападении подозревают 40-летнего мужа женщины и отца их детей. Мужчина задержан. Об этом сообщили в отделении полиции города Бохум в субботу, 28 марта. Расследование ведет местная прокуратура, пишет DW.

Сообщение о бытовом конфликте в многоквартирном доме поступило в отделение полиции в 10:30 по местному времени. Ссора продолжилась на улице, в результате чего женщина и двое детей получили тяжелые ножевые ранения. Пострадавшему мальчику оказали медицинскую помощь, но он скончался на месте. Мать и дочь госпитализировали.

Подозреваемого задержали примерно в 100 метрах от дома, где жила семья, указывает таблоид Bild. Утверждается, что на его одежде и руках были следы крови. Полицейские также изъяли нож, которым, вероятно, воспользовался нападавший. Мотив подозреваемого, обладающего гражданством Германии, пока не известен.

Нападения с ножами в городах ФРГ

Трагический случай - не первая ножевая атака в Северном Рейне - Вестфалии в последние месяцы. В феврале сразу три нападения с применением ножей произошли на карнавале в Рейнской области. Так, в Вуппертале в ранении нескольких человек в возрасте 19-24 лет подозревают 20-летнего немца. В Леверкузене другой 20-летний гражданин Германии, по версии правоохранителей, ударил ножом 15-летнего подростка. А в общине Грефрат в нанесении ножевых ранений 20-летнему мужчине подозревают 16-летнего гражданина Афганистана.

В 2025 году полиция страны только на железнодорожных вокзалах выявила более 980 ножевых атак. При этом большинство нападавших не имели немецкого гражданства, однако точные данные не приводятся.