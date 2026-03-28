Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире подкаста "Benny Show", отвечая на вопрос о росте цен на бензин из-за войны с Ираном, заявил, что США "выполнили подавляющее большинство своих военных задач" и можно даже утверждать, что цели уже достигнуты.

Президент намерен воевать еще некоторое время, чтобы гарантировать: как только мы закончим, нам не придется возвращаться к этому очень и очень долго", – сказал Вэнс. Это стало редким признанием того, что военные успехи США могут не быть постоянными.

"Эта страна угрожает нам всеми возможными способами. Они все еще пытаются создать ядерное оружие. Нам нужно нейтрализовать их возможности на очень длительный срок, и в этом заключается цель", – добавил он.