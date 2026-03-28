Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полиция Парижа предотвратила попытку взрыва у американского банка 0 144

Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Парижа предотвратила попытку взрыва у американского банка
ФОТО: Youtube

Французская полиция ранним утром в субботу задержала мужчину у здания американского банка в Париже, который готовился привести в действие самодельное взрывное устройство, сообщили официальные лица и источники, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Инцидент произошёл около 3:30 у здания "Bank of America" в 8-м округе, в нескольких улицах от Елисейских полей.

Полиция задержала мужчину сразу после того, как он разместил там устройство, изготовленное из пяти литров жидкости, предположительно топлива, и системы зажигания, сообщил один из источников.

По предварительной оценке, в воспламеняющем компоненте находилось 650 граммов взрывчатого порошка. Всё устройство было доставлено в криминалистическую лабораторию полиции Парижа для анализа.

Французская антитеррористическая прокуратура сообщила, что немедленно взяла расследование под свой контроль и подтвердила, что задержанный подозреваемый находится под стражей.

Также сообщается, что начато расследование по факту попытки причинения вреда с использованием огня или других опасных средств в связи с террористическим актом, а также по делу о террористическом преступном сговоре.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес приветствовал оперативные действия полиции, учитывая текущую международную ситуацию.

Читайте нас также:
#терроризм #полиция #Париж #задержание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео