Французская полиция ранним утром в субботу задержала мужчину у здания американского банка в Париже, который готовился привести в действие самодельное взрывное устройство, сообщили официальные лица и источники, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Инцидент произошёл около 3:30 у здания "Bank of America" в 8-м округе, в нескольких улицах от Елисейских полей.

Полиция задержала мужчину сразу после того, как он разместил там устройство, изготовленное из пяти литров жидкости, предположительно топлива, и системы зажигания, сообщил один из источников.

По предварительной оценке, в воспламеняющем компоненте находилось 650 граммов взрывчатого порошка. Всё устройство было доставлено в криминалистическую лабораторию полиции Парижа для анализа.

Французская антитеррористическая прокуратура сообщила, что немедленно взяла расследование под свой контроль и подтвердила, что задержанный подозреваемый находится под стражей.

Также сообщается, что начато расследование по факту попытки причинения вреда с использованием огня или других опасных средств в связи с террористическим актом, а также по делу о террористическом преступном сговоре.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес приветствовал оперативные действия полиции, учитывая текущую международную ситуацию.