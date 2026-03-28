Польша на период с 5 апреля по 1 октября продлевает погранконтроль на границах с Германией и Литвой. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в министерстве внутренних дел и администрации Польши в соцсети X, пишет DW.

"Это решение обусловлено необходимостью противодействия нелегальной миграции и обеспечения внутренней безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

За порядком следят сотрудники Пограничной стражи (погранслужбы) Польши, польской полиции и солдаты войск территориальной обороны.

Туск: Стационарный погранконтроль - ответ на действия Германии

Варшава 7 июля 2025 года ввела стационарный погранконтроль на границе с Германией. Аналогичные меры были приняты и на границе с Литвой.

У пересекающих границу проверяют паспорта и удостоверения личности. Особое внимание польские пограничники обращают на автобусы, микроавтобусы и автомобили с большим количеством пассажиров, а также на машины с тонированными стеклами. Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что эти меры призваны помочь "ограничить неконтролируемый поток" нелегальных мигрантов.

Туск неоднократно давал понять, что в Варшаве приняли такое решение в качестве реакции на действия Берлина. В начале мая 2025 года министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) распорядился усилить погранконтроль и отказывать просителям убежища на польской границе. Его предшественница Нэнси Фезер (Nancy Faeser) ввела стационарный контроль на границе с Польшей в октябре 2023 года.