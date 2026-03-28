Польша продолжит контроль на внутренних границах ЕС

Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Польша продлила контроль на границах с Германией и Литвой до 1 октября.

Министерство внутренних дел и администрации Польши приняло решение оставить пограничный контроль на рубежах с соседями по ЕС еще на полгода. Основная причина — усиление мер безопасности и борьба с нелегальной миграцией, - сообщает Международное польское радио.

За прошедшую неделю на обеих границах было проверено более 56 тысяч человек. Во въезде в Польшу было отказано 37 персонам.

Власти подчеркивают, что такие меры необходимы для поддержания внутреннего порядка. Путешественникам стоит учитывать возможные задержки при пересечении границы и всегда иметь при себе документы.

#Литва #Польша #миграция #путешествия #безопасность #документы #Германия
