Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Вашингтон в будущем может не прийти на помощь НАТО, если об этом попросят, критикуя альянс за отсутствие поддержки США в войне с Ираном, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, учитывая их действия, мне кажется, нам не обязательно это делать, не так ли?" — сказал Трамп на мероприятии в Майами.

Трамп резко раскритиковал альянс за то, что тот не поддержал США в войне с Ираном. "Я считаю, что огромной ошибкой было то, что НАТО просто не было рядом," — заявил он.

Трамп отметил, что США ежегодно тратят сотни миллиардов долларов на безопасность своих союзников.

"Почему мы должны быть рядом с ними, если они не рядом с нами?" — задался вопросом Трамп.

Война с Ираном усилила напряжённость в трансатлантических отношениях. Трамп и другие представители администрации США обвинили союзников по НАТО в бездействии.

США также критиковали союзников за то, что те не разрешают использовать военные базы или делают это слишком поздно.