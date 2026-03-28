Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток 0 556

В мире
Дата публикации: 28.03.2026
Korrespondent
Изображение к статье: Тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток
ФОТО: пресс-фото

На борту USS Tripoli около 3500 моряков и морских пехотинцев. Корабль доставил транспортную и ударную авиацию, десантные и тактические средства.

Первый большой десантный корабль США прибыл на Ближний Восток, сообщает Корреспондент. На его борту более 3 тысяч военных, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х в субботу, 28 марта.

"Моряки и морские пехотинцы США на борту десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта", – говорится в сообщении.

В командовании отметили, что этот корабль класса America является флагманом десантной группы Tripoli 31 экспедиционного корпуса морской пехоты.

На борту судна около 3500 моряков и морских пехотинцев. Корабль доставил транспортную и ударную авиацию, десантные и тактические средства.

Напомним, 13 марта СМИ сообщили, что USS Tripoli и приписанные к нему морские пехотинцы движутся из Японии на Ближний Восток.

А через неделю стало известно, что на Ближний Восток отправились еще несколько кораблей класса America. В целом в регион могут прибыть более 8 тысяч морпехов.

По данным СМИ, все эти силы могут быть применены во время "последнего удара" США по Ирану. А президент Дональд Трамп сделает выбор среди четырех вариантов.

#Иран #США #ближний восток
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
3

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео