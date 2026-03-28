Первый большой десантный корабль США прибыл на Ближний Восток, сообщает Корреспондент. На его борту более 3 тысяч военных, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х в субботу, 28 марта.
"Моряки и морские пехотинцы США на борту десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта", – говорится в сообщении.
В командовании отметили, что этот корабль класса America является флагманом десантной группы Tripoli 31 экспедиционного корпуса морской пехоты.
На борту судна около 3500 моряков и морских пехотинцев. Корабль доставил транспортную и ударную авиацию, десантные и тактические средства.
Напомним, 13 марта СМИ сообщили, что USS Tripoli и приписанные к нему морские пехотинцы движутся из Японии на Ближний Восток.
А через неделю стало известно, что на Ближний Восток отправились еще несколько кораблей класса America. В целом в регион могут прибыть более 8 тысяч морпехов.
По данным СМИ, все эти силы могут быть применены во время "последнего удара" США по Ирану. А президент Дональд Трамп сделает выбор среди четырех вариантов.
U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026
Оставить комментарий