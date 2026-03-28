В Иране произошла новая атака вблизи АЭС в Бушере 0 209

В мире
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Иране произошла новая атака вблизи АЭС в Бушере
ФОТО: пресс-фото

В Иране произошла новая атака вблизи Бушерской атомной электростанции, ставшая третьей подобной атакой за последние 10 дней, вечером в пятницу сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), ссылаясь на информацию, предоставленную Ираном, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Не сообщается, что в результате этой атаки был повреждён единственный действующий в Иране ядерный реактор или произошла утечка радиации.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к "максимальной военной сдержанности, чтобы предотвратить риск ядерной аварии".

Иран уже сообщал о попаданиях снарядов на территорию Бушерской АЭС ранее на этой неделе и на прошлой неделе. В обоих случаях станция не была повреждена, пострадавших не было.

Бушерская АЭС с реактором российского проекта расположена на берегу Персидского залива примерно в 760 километрах к югу от Тегерана. Впервые она была подключена к электросети в 2011 году.

Российская государственная компания "Росатом" в настоящее время строит второй реактор на Бушерской АЭС.

МАГАТЭ также сообщило в пятницу о попадании по исследовательскому реактору тяжёлой воды в Хондабе. Поскольку на этом объекте не задекларированы ядерные материалы, удар не создал радиационного риска.

США и Израиль заявили, что одной из целей войны является недопущение получения Ираном ядерного оружия. Иран отрицает, что разрабатывает такие вооружения.

