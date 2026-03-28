Для сырной основы:

Для лимонного курда:

Для меренги:

Печенье измельчите в крошку, добавьте молоко и растопленное сливочное масло, тщательно перемешайте.

Форму для выпечки застелите фольгой, высыпьте песочную основу и утрамбуйте в корж с бортиками с помощью стакана.

Для лимонного курда в сотейнике смешайте желтки, сахар и сок лимона. Уваривайте курд на среднем огне около 4–5 минут, постоянно помешивая.

В готовый горячий курд добавьте сливочное масло, перемешайте и процедите через сито. Уберите лимонный курд остудиться в холодное место.

Для сырной основы в миске смешайте кремчиз, лимонный курд, молоко, сахар и яйцо. Для более нежной текстуры пробейте массу 2–3 минуты миксером на средней скорости.

На песочную основу вылейте начинку и выпекайте в духовке, разогретой до 110°C, 1–1,5 часа. Бока готового чизкейка должны схватиться, а центр — слегка дрожать. После выпечки оставьте чизкейк в духовке с открытой дверцей на 15-20 минут, затем дайте ему окончательно остыть.

Выложите на остывший чизкейк оставшийся лимонный курд и разровняйте по всей поверхности.

Для меренги в сухой чистой миске смешайте белки, сахар и лимонный сок. Взбивайте на максимальной скорости миксера до плотных пиков.