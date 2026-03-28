Восхитительный вкус: готовим лимонный чизкейк

Дата публикации: 28.03.2026
Что будет если соединить чизкейк и лимонный тарт с меренгой? Ищите ответ ниже! Взяли всё лучшее от двух десертов и соединили в одном рецепте.

Ингредиенты на 10 порций:

  • печенье песочное - 240 г

  • молоко 3,2% - 40 мл

  • масло сливочное 82,5% - 50 г

Для сырной основы:

  • сыр кремчиз -420 г

  • лимонный курд - 60 г

  • молоко - 120 мл

  • сахар - 70 г

  • яйцо куриное - 1 шт.

Для лимонного курда:

  • желток яичный - 100 г

  • сок лимона - 80 мл

  • сахар - 70 г

  • масло сливочное 82,5% - 70 г

Для меренги:

  • белок яичный - 100 г

  • сахар - 170 г

  • сок лимона - несколько кап.

Приготовление:

  1. Печенье измельчите в крошку, добавьте молоко и растопленное сливочное масло, тщательно перемешайте.

  2. Форму для выпечки застелите фольгой, высыпьте песочную основу и утрамбуйте в корж с бортиками с помощью стакана.

  3. Для лимонного курда в сотейнике смешайте желтки, сахар и сок лимона. Уваривайте курд на среднем огне около 4–5 минут, постоянно помешивая.

  4. В готовый горячий курд добавьте сливочное масло, перемешайте и процедите через сито. Уберите лимонный курд остудиться в холодное место.

  5. Для сырной основы в миске смешайте кремчиз, лимонный курд, молоко, сахар и яйцо. Для более нежной текстуры пробейте массу 2–3 минуты миксером на средней скорости.

  6. На песочную основу вылейте начинку и выпекайте в духовке, разогретой до 110°C, 1–1,5 часа. Бока готового чизкейка должны схватиться, а центр — слегка дрожать. После выпечки оставьте чизкейк в духовке с открытой дверцей на 15-20 минут, затем дайте ему окончательно остыть.

  7. Выложите на остывший чизкейк оставшийся лимонный курд и разровняйте по всей поверхности.

  8. Для меренги в сухой чистой миске смешайте белки, сахар и лимонный сок. Взбивайте на максимальной скорости миксера до плотных пиков.

  9. Выложите шапкой на чизкейк меренгу и по желанию обожгите. Для этого можно воспользоваться кулинарной горелкой или убрать чизкейк в духовку, разогретую до 250°C, на 2-3 минуты.

Редакция BB.LV
