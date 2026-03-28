Что будет если соединить чизкейк и лимонный тарт с меренгой? Ищите ответ ниже! Взяли всё лучшее от двух десертов и соединили в одном рецепте.
Ингредиенты на 10 порций:
печенье песочное - 240 г
молоко 3,2% - 40 мл
масло сливочное 82,5% - 50 г
Для сырной основы:
сыр кремчиз -420 г
лимонный курд - 60 г
молоко - 120 мл
сахар - 70 г
яйцо куриное - 1 шт.
Для лимонного курда:
желток яичный - 100 г
сок лимона - 80 мл
сахар - 70 г
масло сливочное 82,5% - 70 г
Для меренги:
белок яичный - 100 г
сахар - 170 г
сок лимона - несколько кап.
Приготовление:
Печенье измельчите в крошку, добавьте молоко и растопленное сливочное масло, тщательно перемешайте.
Форму для выпечки застелите фольгой, высыпьте песочную основу и утрамбуйте в корж с бортиками с помощью стакана.
Для лимонного курда в сотейнике смешайте желтки, сахар и сок лимона. Уваривайте курд на среднем огне около 4–5 минут, постоянно помешивая.
В готовый горячий курд добавьте сливочное масло, перемешайте и процедите через сито. Уберите лимонный курд остудиться в холодное место.
Для сырной основы в миске смешайте кремчиз, лимонный курд, молоко, сахар и яйцо. Для более нежной текстуры пробейте массу 2–3 минуты миксером на средней скорости.
На песочную основу вылейте начинку и выпекайте в духовке, разогретой до 110°C, 1–1,5 часа. Бока готового чизкейка должны схватиться, а центр — слегка дрожать. После выпечки оставьте чизкейк в духовке с открытой дверцей на 15-20 минут, затем дайте ему окончательно остыть.
Выложите на остывший чизкейк оставшийся лимонный курд и разровняйте по всей поверхности.
Для меренги в сухой чистой миске смешайте белки, сахар и лимонный сок. Взбивайте на максимальной скорости миксера до плотных пиков.
Выложите шапкой на чизкейк меренгу и по желанию обожгите. Для этого можно воспользоваться кулинарной горелкой или убрать чизкейк в духовку, разогретую до 250°C, на 2-3 минуты.
