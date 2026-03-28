В субботу впервые с начала войны Ирана из Йемена по Израилю была выпущена ракета, сообщили израильские вооруженные силы, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Армия рано утром заявила, что задействована система противовоздушной обороны, и, по сообщениям СМИ, ракета была успешно перехвачена.

В начале войны поддерживаемая Ираном йеменская группировка хуситов пообещала "полную и непоколебимую солидарность" с Тегераном. В последнее время усиливались опасения, что исламистские боевики могут вмешаться в конфликт со стороны Йемена.

Ранее хуситы неоднократно атаковали торговые суда в Красном море и Аденском заливе.

Эти водные пути являются основным соединением между Средиземным морем и Индийским океаном и одним из важнейших торговых маршрутов в мире.