Заявили о гибели ребенка после массированной атаки дронов

В мире
Дата публикации: 28.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Заявили о гибели ребенка после массированной атаки дронов
ФОТО: пресс-фото

Украинское издание "Укринформ" сообщает, что взрывы прозвучали также в Тверской области.

В РФ заявили о гибели ребенка после массированной атаки беспилотников, сегодня утром пишет Deutsche Welle. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, украинские беспилотники атаковали регион в ночь на 28 марта, в результате в одном из частных домов погиб ребенок, его родители госпитализированы в тяжелом состоянии, также пострадала еще одна женщина из соседнего дома. По данным СМИ, в Ярославле были слышны около десяти взрывов, над городом поднимается дым.

О воздушной атаке также заявили в Самарской области, где объявлялась ракетная опасность. О пострадавших при этом не известно. По данным издания Astra, удару подверглись предприятия военпрома "Промсинтез" и "Полимер", но насколько они пострадали, не известно.

Украинское издание "Укринформ" сообщает, что взрывы прозвучали также в Тверской области. Кроме того, уточняется, что дроны атаковали Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО "Славнефть-ЯНОС", там вспыхнул пожар. Этот НПЗ считается шестым по мощности в РФ.

Минобороны РФ отчиталось о сбитии силами ПВО 155 украинских беспилотников над 16 регионами и аннексированным Крымом.

#пожар #Минобороны #беспилотники
