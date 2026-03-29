Сенат Соединенных Штатов проголосовал за утверждение сенатора-республиканца от Оклахомы Маркуэйна Маллина на пост министра внутренней безопасности (Department of Homeland Security, DHS). 54 голоса против 45 утвердят его в должности на место Кристи Ноэм, ранее уволенной президентом Дональдом Трампом.

Дональд Трамп назвал Маркуэйна Маллина «воином MAGA» (Make America Great Again — движение президента), отметив, что тот прекрасно ладит с людьми и обладает мудростью и смелостью, необходимыми для продвижения программы «Америка прежде всего».

«Маркуэйн будет неустанно работать над обеспечением безопасности наших границ, предотвращением незаконного проникновения в страну мигрантов, убийц и других преступников, искоренением проблемы нелегальных наркотиков и над тем, чтобы снова сделать Америку безопасной», — заявил Трамп

Слушания по утверждению кандидатуры Маллина начались с перепалки между ним и его коллегой, председателем комиссии от Республиканской партии Рэндом Полом, сообщает ABC News. Он вспомнил случай в 2023 году, когда Маллин, бывший боец смешанных единоборств (MMA), набросился на президента профсоюза водителей грузовиков Шона О’Брайена в Сенате.

«Мне просто интересно, может ли человек, который одобряет насилие в отношении своих политических оппонентов, возглавлять ведомство, которое с трудом принимает ограничения на правомерное применение силы», — заявил Пол.

В ответ Маллин отметил, что они поговорили с О’Брайеном и помирились, пожав руки. Более того, последний был на слушании по утверждению и сидел у него за спиной.

«Мы оба с ним поговорили, пожали друг другу руки и сошлись во мнении, что могли бы поступить по-другому. Шон стал мне близким другом. Мы постоянно общаемся. Я был у него в подкасте. Так и нужно решать разногласия», — сказал Маллин.

Кроме Пола проголосовал против назначения и сенатор от штата Мичиган Гэри Питерс — главный демократ в сенатском комитете по внутренней безопасности. Он заявил, что Маллин «показал, что у него нет ни опыта, ни характера, чтобы возглавить этот важнейший департамент», отмечает The Hill.

Но были и те демократы, кто, напротив, поддержал его кандидатуру на пост главы DHS.

«Помимо сенатора Джона Феттермана (демократ от штата Пенсильвания), который поддержал Маллина вскоре после того, как Трамп выдвинул его кандидатуру в начале этого месяца, Маллин также заручился поддержкой сенатора Мартина Генриха (демократ от штата Нью-Мексико)», — дополняет издание.

Маллин возглавит Министерство внутренней безопасности в период, когда работа ведомства ограничена частичным шатдауном из-за разногласий между Сенатом и Белым домом по поводу требований о реформировании Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), входящей в ведение DHS.

Это связано с двумя смертельными случаями, произошедшими во время рейдов по борьбе с нелегальной иммиграцией в Миннеаполисе в январе, а затем со стартовавшими из-за этого протестами: как считают демократы — по вине федеральных агентов ICE. Половина американцев в той или иной степени поддерживают упразднение ICE, о чем свидетельствуют недавно проведенный опрос The Economist и YouGov.

Другой проблемой является вопрос с финансированием DHS, пишет Associated Press (AP). Ограничение финансирования привело, в частности, к очередям в аэропортах США, поскольку сотрудники Управления транспортной безопасности не выходят на работу без оплаты. Для решения этой проблемы в воздушные гавани направлены агенты Службы иммиграции и натурализации, чтобы помочь справиться с длинными очередями. Поэтому Маллин сталкивается с двумя связанными между собой проблемами, придя на данный пост.

«Мужественный сенатор, бывший боец ММА, владелец крупной сантехнической компании и несколько раз избиравшийся в Палату представителей, теперь занимает одну из самых сложных должностей во второй администрации Трампа», — отмечает Politico.

Противоречивость биографии нового министра — также один из предметов повышенного внимания к нему. В прошлом Маллин брал на работу в свой сантехнический бизнес мужчину, судимого за уголовные преступления. Этот же человек два года провел в тюрьме за то, что организовал в офисе компании Маллина тайник с оружием.

Маллин в своих первых предвыборных кампаниях преподносил себя как «сантехник, владелец ранчо и человек, никогда раньше не занимавший политических должностей». Как отмечает The New York Times, при назначении в правительство такое изначальное резюме кандидата, который заседает в Сенате с 2023 года, может вызвать вопросы.

Во время той же кампании на республиканца поступала жалоба в Федеральную избирательную комиссию о том, что он якобы «чрезмерно изменяет» источники пожертвований на свою кампанию в официальной документации. Из-за этого возникли подозрения, что он мошенническим образом использовал свой сантехнический бизнес в агитации.

При этом Маллин продолжает позиционировать себя как аутсайдер, надевая ковбойскую шляпу в зале заседаний Сената, где к головным уборам относятся неодобрительно. Он также не расстается с любимым мячом, который подбрасывает, прогуливаясь по Капитолию, уточняет NYT. В Сенате он также стал первым за почти 20 лет коренным американцем — он является официально зарегистрированным членом индейского народа чироки.

Маллин заменит на посту DHS Кристи Ноэм, которая должна теперь формально получит должность спецпосланника по «Щитам Америки» — новую инициативу в области безопасности в Западном полушарии. Об этом ранее писал RTVI.US.

Ее отставка произошла на фоне появления в СМИ слухов о романе находящейся 34 года в браке министра со своим советником и подозрения в необоснованной трате бюджетных средств на авиаперелеты и другие личные нужды. Трамп вскоре заявил в интервью NBC, что был недоволен тратой Ноэм более $200 млн на агитационные ролики ведомства.

Ноэм снималась в рекламе ведомства у горы Рашмор 2 октября 2025 года — на второй день федерального шатдауна, уточняет Daily Beast. По информации издания, $143 млн были переданы Safe America Media, компании, связанной с MAGA, созданной за восемь дней до сделки.

Производством занималась The Strategy Group, выставившая счет на $286 тыс. с бонусом «за подписание контракта» в $60 тыс. без конкурса. На макияж Ноэм было потрачено $3,8 тыс. Как выяснилось позже, Трамп не давал согласия на все траты и сделку .

На слушаниях по утверждению кандидатуры на прошлой неделе Маллин заявил, что его стиль руководства будет отличаться от стиля Ноэм, о чем сообщал CBS News.

«Он сказал, что его подход заключается в «расширении прав и возможностей людей». Он также отметил, что агенты должны будут получать судебные ордера на проникновение в дома и офисы, что является ключевым изменением по сравнению с прежней позицией Министерства внутренней безопасности», — подчеркивает телеканал.

После назначения Маллина губернатор Оклахомы Кевин Ститт, вероятно, назначит на его место в Сенате Алана Армстронга, главу крупной нефтегазовой компании, отмечает CBS. Армстронг будет сенатором до избрания нового человека на оставшийся срок.

Дональд Трамп примет участие в церемонии приведения к присяге Маркуэйна Маллина в качестве нового министра внутренней безопасности в Овальном кабинете Белого дома в 13:30 североамериканскому восточному времени.