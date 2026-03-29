В Иране раскрыли планы наземной операции США 0 299

Дата публикации: 29.03.2026
Изображение к статье: В Иране раскрыли планы наземной операции США
ФОТО: Global Look Press

Спикер парламента Ирана Галибаф: США тайно планируют наземную операцию.

США тайно планируют наземную операцию против Ирана, вопреки публичным заявлениям о готовности к переговорам по урегулированию вооруженного конфликта. С таким заявлением выступил председатель Исламского консультативного совета (меджлиса, парламента) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB в Telegram.

«Враг открыто посылает сигналы о переговорах и диалоге, а тайно строит планы наземного нападения, не подозревая, что наши люди ждут наземного вторжения американских солдат, чтобы сжечь их и навсегда наказать их региональных партнеров», — подчеркнул политик.

Галибаф прокомментировал в ходе выступления, приуроченного к месяцу после начала конфликта на Ближнем Востоке, мирный план США из 15 пунктов и заявил, что Белый дом пытается добиться своих целей дипломатическим путем после провала военной операции. По словам спикера иранского парламента, Тегеран осведомлен о слабостях американской группировки и видит признаки падения боевого духа.

«Наши выстрелы продолжаются. Наши ракеты наготове. Наша решимость и вера возросли», — высказался он.

#Иран #США #дипломатия #переговоры #политика
