Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США заявили о наступлении новой ядерной эры

Дата публикации: 29.03.2026
ФОТО: Unsplash

Bloomberg: Война США с Ираном может вызвать новую ядерную эру.

Президент США Дональд Трамп грозит ввергнуть мир в новую ядерную эру из-за готовности атаковать противников и дестабилизировать союзников. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство заявило, что агрессия Трампа, в том числе его война с Ираном, может вызвать цепную реакцию, в ходе которой ядерное оружие появится у многих государств мира. Уже сейчас разные правительства все чаще обсуждают вопрос получения атомных бомб. Те государства, которые ранее находились под американским ядерным зонтиком, теперь поддерживают предложение Франции. Французский лидер Эммануэль Макрон предлагал распространить силы стратегического ядерного сдерживания на весь континент.

«Но большее количество ядерного оружия в большем количестве стран не сделает мир более безопасным — наоборот», — заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, сейчас крайне важно соблюдать нормы нераспространения ядерного оружия.

Однако государства не согласны с этим. Они считают, что отказ от ядерного оружия делает их уязвимыми. Эксперты предупреждают, что в таком случае система контроля над вооружениями вскоре может рухнуть. «Если Южная Корея падет, то падет и Япония. Тогда падет и Тайвань. Тогда Китай впадет в панику, и у них появится таймер для вторжения на Тайвань. Возможность цепной реакции на Ближнем Востоке и в Восточной Азии делает эти два региона куда более опасными», — отметил старший научный сотрудник Тихоокеанского форума Уильям Альберке.

#Иран #США #ближний восток #Франция #ядерное оружие #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
4
2
0
3

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео