Великобритания решила направить военный корабль к Ирану

В мире
Дата публикации: 29.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Великобритания решила направить военный корабль к Ирану
ФОТО: Youtube

The Times: Корабль RFA Lyme Bay могут направить в Ормузский пролив искать мины.

Великобритания может направить военный корабль RFA Lyme Bay в Ормузский пролив. Об этом пишет издание The Times, сославшись на собственные источники.

В публикации сказано, что судно собираются оснастить парком автономных беспилотных аппаратов, которые будут искать мины в регионе. Глава британского министерства обороны Джон Хили уже дал согласие на разработку соответствующих планов.

Переоборудование корабля состоится в порту Гибралтара. Однако источник издания в оборонном ведомстве подчеркнул, что окончательное решение об отправке RFA Lyme Bay для расчистки Ормузского пролива пока не принято.

Ранее председатель Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о планах США провести наземную операцию. Вашингтон готовится к ней тайно, одновременно посылая сигналы о мирных переговорах, утверждает он.

#Иран #Великобритания #оборона #мины #политика
