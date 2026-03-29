Перес-Олива Фрага: более 100 тысяч кубинцев ожидают операции в больницах.

Более 100 тысяч кубинцев ожидают операции в больницах из-за проблем в здравоохранении, вызванных блокадой США. Об этом заявил вице-премьер, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива Фрага.

«В системе здравоохранения (...) более 100 тысяч человек стоят в очереди, ожидая операций, и из них более 11 тысяч — дети», — рассказал министр в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Перес-Олива Фрага также подчеркнул, что из-за американских ограничений на Кубе начались проблемы с водоснабжением и хранением продуктов.

Впервые с момента прекращения поставок нефти из США энергетическая система Кубы полностью вышла из строя 17 марта. Восстановительные работы велись до 18 марта.

Ранее стало известно, что Кубу охватили проблемы в энергетике. Трудности с топливом и электричеством стали носить регулярный характер после введения президентом США Дональдом Трампом режима энергетической блокады Кубы. При этом Вашингтон не разрешил государству покупать российскую нефть. Москва послушно отозвала свои танкеры, которые ранее направила на Кубу.