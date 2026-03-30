Этот опасный поцелуй руки...

В мире
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Этот опасный поцелуй руки...

"Имело место сексуальное нападение".

Поцелуй руки можно считать сексуальным нападением, постановил Верховный суд Испании, - сообщает Deutsche Welle.
Суд разборал дело мужчины, который в 2023 году поцеловал руку женщины на автобусной остановке города Алькобендас под Мадридом. Мужчина также жестом предложил ей пойти с ним и предложил деньги. Адвокаты подсудимого пытались представить это как уличное домогательство, но суд постановил, что любой сексуализированный физический контакт - это нападение, то есть мужчина "действовал с намерением нарушить ее сексуальную неприкосновенность".

"Имело место сексуальное нападение, так как в описании деяния говорится о контакте сексуального характера и о тоне, который жертва не была обязана терпеть, тоне, который имел явно сексуальный подтекст и являлся нарушением ее прав путем низведения ее до уровня объекта", - добавил суд и подтвердил приговор нижестоящей инстанции: штраф 1500 евро.

AFP называет Испанию "лидером в борьбе с гендерным насилием". Еще в 2022 года власти страны ввели требование об обязательном согласии на сексуальные действия. В 2025 году испанский суд признал экс-главу футбольной федерации страны Луиса Рубиалеса виновным в сексуальном насилии за поцелуй в губы нападающей Дженнифер Эрмосо.

#Испания
