Корабли США не стали перехватывать российское судно, везущее на Кубу 730 тысяч баррелей нефти. Дональд Трамп заявил, что "не видит проблемы" в таких поставках, несмотря на объявленную им ранее блокаду острова.

Береговая охрана США не стала перехватывать российский танкер "Анатолий Колодкин", везущий на Кубу 730 тысяч баррелей нефти. В ночь на понедельник, 30 марта, агентство Associated Press сообщило, что это судно находится уже непосредственно у восточной оконечности острова и может прибыть в кубинский порт Матанас к 31 марта, пишет DW.

Рядом с Кубой находятся два патрульных катера Береговой охраны США. 29 марта газета The New York Times сообщила, что эти корабли не получили приказа перехватить российский нефтетанкер, несмотря на фактическую блокаду острова, объявленную ранее американским президентом Дональдом Трампом.

Сам Трамп в ночь на понедельник сказал журналистам, что "если какая-то страна хочет прислать сейчас некоторое количество нефти на Кубу", то он "не видит в этом проблемы", "независимо от того, Россия это или нет". "Мы не против, если кто-то получит такую поставку, потому что им нужно... они должны выживать", - добавил глава Белого дома.

Эксперты, которых опросила The New York Times, полагают, что прибытие российского нефтетанкера обеспечит Кубу запасом топлива как минимум на несколько недель.

Давление Трампа на Кубу

После атаки США на Венесуэлу - ближайшего союзника Кубы - и захвата ее правителя Николаса Мадуро Каракас прекратил поставки нефти кубинцам. В конце января Трамп назвал Кубу "исключительной угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов" и пригрозил всем государствам, которые продолжат поставлять Гаване нефть или нефтепродукты, штрафными пошлинами. 16 и 21 марта на Кубе из-за острой нехватки топлива произошли два общенациональных блэкаута.

16 марта Дональд Трамп также заявил, что может "освободить, взять" Кубу и в целом сделать с ней "все, что он захочет", поскольку это "очень ослабленная страна". Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ заявил о готовности оказать "непреклонное сопротивление".

В опубликованном в тот же день интервью телеканалу NBC News заместитель премьер-министра Кубы Оскар Перес-Олива указал, что Гавана "готова к гибким торговым отношениям с компаниями из США, а также проживающими в США кубинцами и их потомками". Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, однако, назвал эту уступку недостаточной для проведения реформ по созданию свободного рынка, которые хотела бы видеть на Кубе администрация Трампа.