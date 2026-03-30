Трамп назвал одну из следующих стран для захвата военными США 2 3646

В мире
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп назвал одну из следующих стран для захвата военными США
ФОТО: Global Look Press

Трамп заявил, что на Кубе царит бардак и она станет следующей целью для захвата военными силами США.

Американский лидер Дональд Трамп назвал страну, которая станет следующей целью для захвата Соединенными Штатами. Это будет Куба, где, по его словам, царит бардак. Он рассказал об этом на встрече с журналистами, передает Fox News.

«Да, Куба будет следующей. Куба — это бардак, это страна, которая терпит крах, и она будет следующей», — указал глава Белого дома. Он добавил, что совсем скоро «это закончится провалом» и Вашингтон окажется рядом, «чтобы помочь».

Ранее The New York Times сообщил, что власти США якобы разрешили российскому танкеру с нефтью пройти к берегам Кубы, несмотря на то, что ранее Вашингтон объявил энергетическую блокаду острова. Позднее Дональд Трамп выступил с заявлением, что Соединенные Штаты не против гуманитарных поставок нефти Кубе из других стран, в том числе из России.

#США #Дональд Трамп #Куба #новости #журналистика #Россия #политика
