Премьер-министр Дании Метте Фредериксен вышла из выборов с серьезными потерями, но осталась в борьбе за новый премьерский срок.

Ни один из традиционных блоков – ни левый, ни правый – не набрал большинства в 90 мест. А это означает, что Дания погружается в эпоху самого фрагментированного парламента за семь десятилетий, где каждая из 12 партий-победителей стремится диктовать условия.

В то же время результаты четко указали на человека, который теперь владеет "золотой акцией" датской политики.

И способен упорядочить хаос, конечно же – за свою цену.

После выборов Метте Фредериксен заявила, что намерена остаться премьер-министром, несмотря на падение рейтингов всех трёх партий её правительства (так называемой коалиции SVM). Если до выборов социал-демократы, либералы (Venstre) и умеренные имели 89 мест, то сейчас их количество сократилось до 70 мандатов.

Одним из главных триумфаторов ночи, без сомнения, стала националистическая и ультраправая популистская Датская народная партия, входящая в альянс Виктора Орбана "Патриоты за Европу".

После катастрофических выборов 2022 года, когда эта политическая сила была на грани вылета из парламента, теперь она совершила грандиозное возвращение, получив 9,1% голосов и втрое увеличив количество своих мандатов.

Не менее историческим стал успех "Зеленых левых". Набрав 11,6% (20 мандатов), партия показала свой лучший результат с 1987 года и, впервые в истории, стала второй по величине силой в парламенте.

Впервые с 1953 года в парламент прошли все 12 партий, участвовавших в голосовании, преодолев 2-процентный барьер.

А это означает, что при таком пестром составе Фолькетинга достижение ключевых договоренностей станет сверхсложной задачей.

Вопреки всем ожиданиям, ни один из партийных блоков не достиг отметки в 90 мест, необходимой для единоличного правления. Левый "красный блок" остановился на отметке в 84 места, тогда как правый "синий блок" смог набрать лишь 77 мандатов.

В результате обозреватели пришли к консенсусу, что политическое будущее Дании оказалось в руках Ларса Лёкке Расмуссена, лидера "Умеренных". Парламентская математика показывает, что его 14 мандатов являются ключевыми для принятия любых важных решений.

Он получил именно то, о чем мечтал: позицию "кингмейкера". Теперь он может диктовать условия как Метте Фредериксен, так и лидеру правых Троельсу Лунду Поульсену. Последний уже успел публично призвать Расмуссена к созданию "голубого правительства центра", восклицая с трибуны: "Возможность есть, Ларсе!".

Несложно предсказать, что в дальнейшем Расмуссен выберет стратегию максимального повышения ставок.

Король Фредерик X официально поручил Метте Фредериксен сформировать новый кабинет министров.

В среду Фредериксен заявила, что наиболее реалистичным вариантом на сегодняшний день является попытка создать левоцентристское правительство с участием "Умеренных". В свою очередь, лидер последних Ларс Лёкке Расмуссен призвал к широкой межблоковой коалиции, чего ни "красные", ни "синие" не хотят.

Привлекает внимание и то, что Фредериксен вступает в переговоры ослабленной. И не исключено, что если она не сможет убедить Расмуссена или левых союзников, попытка формирования правительства перейдет к другому кандидату.