Нетаньяху рассказал о «новых союзах» Израиля против Ирана 0 159

В мире
Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нетаньяху рассказал о «новых союзах» Израиля против Ирана
ФОТО: Global Look Press

Нетаньяху заявил, что Израиль создает новые союзы против Ирана.

Израиль создает «новые союзы» со странами Ближнего Востока для противодействия Ирану. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.

«Ранее мы воевали с Ираном в одиночку. Сегодня мы плечом к плечу сражаемся вместе с США... Мы не только укрепили союз с США, но мы также создаем новые союзы с важными странами в регионе против иранской угрозы», — заявил он.

Нетаньяху не уточнил, о каких странах идет речь, но выразил надежду, что скоро сможет «рассказать больше об этих важных союзах».

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники сообщило, что несколько стран Персидского залива призвали США продолжать военные действия против Ирана. По его данным, представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна в неофициальных разговорах выражали мнение, что военную операцию США и Израиля следует продолжать до тех пор, пока в руководстве Ирана не произойдут серьезные изменения или не изменится его политический курс.

