Комиссия по безопасности парламента Ирана одобрила план введения сборов для судов, проходящих через Ормузский пролив, сообщили в понедельник государственные СМИ Ирана, пишет LETA со ссылкой на AFP.

План, в частности, предусматривает «финансовые механизмы и систему сборов в иранских риалах», а также «реализацию суверенной роли Ирана» и сотрудничество с Оманом, расположенным на противоположной стороне пролива, сообщило государственное телевидение со ссылкой на члена комиссии.

Также в документ включён «запрет для американцев и сионистского режима на прохождение» через Ормузский пролив, а также ограничения для других стран, введших санкции против Ирана.

В мирное время через Ормузский пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

С начала ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, переросших в войну на Ближнем Востоке, количество проходов через пролив сократилось примерно на 95%, что существенно повлияло на глобальные энергетические рынки, сообщила компания по аналитике морских данных Kpler.