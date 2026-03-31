Порт Усть-Луга вновь пострадал от удара дронов 1 656

Дата публикации: 31.03.2026
ФОТО: twitter

В ночь на вторник в России в Ленинградской области произошёл очередной удар украинских дронов по порту Усть-Луга, который является одним из важнейших центров экспорта российской нефти, сообщают местные СМИ, пишет LETA со ссылкой на UKRAINSKA PRAVDA.

Порту нанесён ущерб.

Информацию об ударе по порту Усть-Луга подтвердили и местные власти.

Ночью жители слышали интенсивную стрельбу над Усть-Лугой, а также в районах Кириши, Луги и Тосно, сообщает телеграм-канал "Shot".

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в результате удара нанесён ущерб, есть пострадавшие.

За неделю это уже третий удар дронов по порту Усть-Луга.

