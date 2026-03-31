Затягивание войны с Ираном будет очень выгодно России и крайне вредно Украине, заявил в понедельник в интервью американскому интернет-изданию "Axios" президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на INTERFAX и UKRAINSKA PRAVDA.

Экономика России, зависящая от нефти, получает значительный импульс от роста цен на нефть и смягчения санкций США, отметил украинский президент.

"Я уверен, что Россия заинтересована в затяжной войне [на Ближнем Востоке]. Это ей выгодно — США сосредотачиваются на Ближнем Востоке и могут сократить военную помощь Украине", — сказал Зеленский.

"Санкции частично снимаются. Я вижу только выгоду для России от продолжения войны с Ираном", — подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он тем, что затяжная война с Ираном может помешать поставкам оружия Украине, Зеленский заявил: "Я не просто обеспокоен — я уверен, что мы столкнёмся с такими вызовами. Абсолютно точно".

Он признал, что прошедшие в Майами, штат Флорида, переговоры украинской делегации со специальными посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не дали никаких результатов.

По мнению Зеленского, после завершения войны США с Ираном американская администрация возобновит давление на Украину с целью добиться территориальных уступок и завершения войны с Россией.

"Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят закончить войну. Меня беспокоит, что они видят только один способ это сделать", — сказал он.

"Они не видят другого способа остановить Путина, кроме как вывести украинские войска с нашей территории", — заявил Зеленский.

"Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Меня беспокоит, что никто по-настоящему не оценивает опасность такого решения для нашей безопасности", — подчеркнул президент Украины.

После августовской встречи Трампа с Путиным на Аляске СМИ сообщали, что Россия якобы готова заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях, если Украина выведет свои войска из Донецкой области.

На части Донецкой области, которую России не удалось захватить, находятся укреплённые районы, и передача этих территорий облегчила бы России возможность продолжать наступление в западном направлении.