Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза назвать сроки вступления республики в организацию. Его слова передает «Новости Live».

По его словам, Киев готов к открытию переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз, а странам организации стоит «не терять время».

Зеленский добавил, что человеческий, технологический и научный потенциал Украины являются потенциалом Европы.

Ранее Зеленский и глава евродипломатии Кая Каллас встретились в Киеве и обсудили членство страны в ЕС.