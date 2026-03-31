Зеленский выступил с призывом к Евросоюзу

Дата публикации: 31.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский выступил с призывом к Евросоюзу
ФОТО: Global Look Press

Зеленский призвал Евросоюз установить сроки вступления Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза назвать сроки вступления республики в организацию. Его слова передает «Новости Live».

По его словам, Киев готов к открытию переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз, а странам организации стоит «не терять время».

Зеленский добавил, что человеческий, технологический и научный потенциал Украины являются потенциалом Европы.

Ранее Зеленский и глава евродипломатии Кая Каллас встретились в Киеве и обсудили членство страны в ЕС.

#Украина #Европа #дипломатия #переговоры #Кая Каллас #Евросоюз #политика
