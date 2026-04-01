Израиль нанес удар по фабрике разработки химического оружия в Иране 0 247

В мире
Дата публикации: 01.04.2026
Армия обороны Израиля во вторник заявила, что нанесла удар по фабрике разработки химического оружия в Иране, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В заявлении говорится, что был "нанесён удар по научно-исследовательскому учреждению, которое систематически поставляло химические вещества террористическому режиму Ирана".

Израильская армия сообщила, что объект, принадлежащий компании "Tofiq Daru Company", "маскировался под гражданскую компанию", но "на практике поставлял террористическому режиму Ирана химические вещества, включая фентанил, которые использовались для исследований и разработки химического оружия".

"Фентанил является анестетиком, который в высоких дозах считается крайне смертельным веществом", — заявили в израильской армии. Упомянутая компания "сознательно и систематически поставляла это смертельно опасное вещество" Организации оборонных инноваций и исследований Ирана.

Эту информацию пока не удалось подтвердить из независимых источников.

Пока неизвестно, действительно ли Иран работает над разработкой химического оружия для военного применения.

