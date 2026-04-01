Литовские перевозчики не знают, как легально расплатиться с находящейся под санкциями Европейского союза (ЕС) белорусской компанией, которая владеет стоянками для задержанных в Минске фур, а Служба расследования финансовых преступлений Литвы (СРФП) предупреждает, что прямая оплата, расчеты через посредников в Беларуси или наличными будут считаться нарушением санкций.

Между тем Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava утверждает, что перевозчики не получают от СРФП четких рекомендаций по легальной оплате. В ассоциации полагают, что компании, уже вернувшие свои грузовики, вероятно, расплатились с «Белтаможсервисом» через белорусских партнеров, тем самым, возможно, нарушив санкции.

По данным СРФП, любые расчеты с «Белтаможсервисом» запрещены регламентом ЕС о санкциях против Беларуси и национальным Законом о международных санкциях.

«Положения регламента и закона дают основания утверждать, что платежи подсанкционному «Белтаможсервису» считаются запрещенным предоставлением средств подсанкционному лицу. Оплата подсанкционному субъекту через третьих лиц может расцениваться как нарушение запрета на участие в деятельности, направленной на обход замораживания средств и экономических ресурсов», - говорится в комментарии СРФП для BNS.

«Регламент обязателен в полном объеме и напрямую применяется во всех государствах-членах ЕС, он обязателен для всех юридических лиц, зарегистрированных или учрежденных в соответствии с законодательством государства-члена», - подчеркнули в ведомстве.

МОГЛИ РАССЧИТАТЬСЯ ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССКИХ ПАРТНЕРОВ

По данным Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), с начала прошлой недели до полуночи вторника литовскую границу уже пересекла 451 фура, задержанная в Минске в период с конца октября до середины ноября прошлого года. По словам представителя СОГГЛ Гедрюса Мишутиса, за прошедшие сутки вновь зафиксирован возросший поток возвращающихся тягачей и полуприцепов.

По словам представителя пограничников, через пункт "Мядининкай" уже вернулись 236 автомобилей, через пункт "Шальчининкай" - 215. Минск заявлял, что в стране задержано более 1,9 тыс. тягачей и полуприцепов. По подсчетам Linava, их было гораздо больше.

Президент Linava Эрландас Микенас сообщил BNS, что большинство перевозчиков не могут вернуть свои транспортные средства, так как им нечем расплатиться с «Белтаможсервисом».

«Ситуация такова, что у перевозчиков нет возможности безопасно и легально произвести оплату. Без оплаты нам не отдают фуры», - сказал Микенас BNS.

«Компания, которая охраняла эти фуры, находится под санкциями, поэтому литовские предприятия не могут ей платить - банки не проводят переводы, а вывозить наличные в евро (в Беларусь - BNS) нельзя», - подчеркнул он.

По словам Микенаса, в Беларусь можно ввезти до 10 тыс. евро наличными, задекларировав их в другой валюте, например, в долларах США, однако такая сумма не покроет долги перевозчиков за четырехмесячное хранение фур: «Суммы долгов перевозчиков составляют и 50 тыс., и 100 тыс. евро, и больше.»

На вопрос о том, как владельцы возвращенных грузовиков могли расплатиться с подсанкционной компанией, Микенас ответил, что предприятия ищут способы сделать это через партнеров в Беларуси.

«Однако будет ли это трактоваться как обход санкций, нам судить сложно. Поэтому перевозчики обеспокоены, задают вопросы, ищут помощи (...). У нас нет ответа», - сказал Микенас.

По данным СРФП, как расчеты через посредников, так и наличными тоже нарушают санкции.

«Регламентом также установлен запрет на осуществление платежей Беларуси наличными в валюте государств-членов ЕС: (...) запрещается передавать банкноты официальной валюты любого государства-члена в Беларусь или любому лицу, субъекту или организации в Беларуси, включая правительство и центральный банк Беларуси, либо для использования в Беларуси», - пояснили BNS в СРФП.

ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТА ОТ СРФП О ЛЕГАЛЬНОМ ВЫХОДЕ

По словам Микенаса, перевозчики консультируются с СРФП, чтобы избежать штрафов за нарушение санкций, однако четкого ответа или совета не получают - СРФП лишь повторяет, что платить белорусам нельзя.

«Сами перевозчики интересовались, звонили, искали, но ответов (как действовать - BNS) нет. Это подсанкционная компания, и ответы очень простые - платить нельзя», - сказал BNS глава Linava.

В СРФП не стали комментировать BNS, проводятся ли такие консультации и какой легальный выход возможен.

«Перевозчики четыре месяца были в заложниках, и спустя четыре месяца у нас все еще нет этих ответов, что очень раздражает перевозчиков», - сказал Микенас.

По его словам, предпринимателей пугают штрафы за обход санкций, так как они будут равны плате за стоянку: «Если заплатить шесть тысяч за фуру и только тогда ее забрать еще имеет смысл, то за двенадцать тысяч - нет.»

ФУРЫ МОГУТ ПОКИДАТЬ СТОЯНКИ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

Как сообщало агентство BNS, первые тягачи и полуприцепы литовских компаний, простоявшие около четырех месяцев на спецстоянках в Беларуси, пересекли границу в прошлый вторник с разрешения авторитарного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Микенас ранее заявлял, что из-за высоких сборов перевозчики могут оказаться не в состоянии вернуть около половины грузовых транспортных средств.

Министр коммуникаций Юрас Таминскас ранее утверждал, что пока нет точных цифр о количестве застрявших в Беларуси фур, рано говорить о компенсации убытков перевозчикам.

Фуры могут выехать только после того, как перевозчики оплатят их пребывание на стоянках. Белорусские власти заявляли, что эта плата «в несколько раз меньше», чем ранее установленный Минском сбор в 120 евро в сутки.

Минский режим задержал литовские машины в октябре прошлого года, когда Литва временно закрыла границу из-за потока контрабандистских метеозондов, которые летели из Беларуси в Литву и неоднократно останавливали работу Вильнюсского аэропорта. Хотя позже граница была открыта, Минск все равно не выпустил фуры из страны, направил их на спецстоянки и грозил конфискацией.