Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам в Белом доме, что ожидает, что США "завершат работу" в Иране, возможно, в течение двух недель или немного дольше, пишет LETA со ссылкой на DPA.

На вопрос журналиста о том, когда США "закончат войну" в Иране, Трамп ответил: "Думаю, через две или три недели".

"Мы уйдём, потому что у нас нет причин это делать", — сказал Трамп, говоря о перспективах войны.

Как отметил президент США, смена режима в Тегеране "не была одной из целей".

"У меня была одна цель — никаких ядерных вооружений, и эта цель достигнута", — заявил Трамп.

"У них не будет ядерного оружия, но мы завершаем работу, и, думаю, потребуется, возможно, две недели, может, на несколько дней больше, чтобы завершить это, но мы хотим уничтожить всё, что у них есть".

"Возможно, мы достигнем соглашения до этого", — добавил Трамп.

США и Израиль с 28 февраля наносят удары по Ирану, в то время как Иран осуществляет ответные удары по Израилю и странам региона, где присутствуют американские военные.

Иран также почти полностью остановил судоходство для экспорта нефти через стратегически важный Ормузский пролив.