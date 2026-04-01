Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовятся помочь США и их союзникам силой открыть заблокированный Ираном Ормузский пролив, сообщила в среду, 1 апреля, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабских официальных лиц. Если это произойдет, ОАЭ станут первой страной Персидского залива, вступившей в боевые действия против Ирана, отмечает WSJ.

По ее сведениям, дипломаты ОАЭ призвали США и военные державы Европы и Азии сформировать коалицию для силового открытия пролива. Один из представителей ОАЭ отметил, что иранский режим убежден в том, что он борется за выживание, и готов загубить вместе с собой мировую экономику путем блокады Ормузского пролива.

Возможности военного участия

Представитель ОАЭ сообщил также, что его страна активно изучает возможности военного участия в обеспечении безопасности пролива, включая разминирование и другие вспомогательные операции. Ряд арабских официальных лиц указали, что ОАЭ выступают за оккупацию Соединенными Штатами стратегически важных островов в проливе, в том числе Абу-Мусы - острова, находящегося под иранским контролем на протяжении полувека и являющегося предметом территориального спора с ОАЭ.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил о "широком международном консенсусе в пользу сохранения свободы судоходства в Ормузском проливе". Соответствующую резолюцию в Совете Безопасности ООН спонсирует Бахрейн. Голосование ожидается уже в четверг, 2 апреля.

Стратегический разворот

Новая позиция ОАЭ знаменует коренной перелом в стратегическом курсе страны, отметили представители одного из государств Персидского залива. Коммерческий центр ОАЭ - Дубай - долгие годы финансировал иранский режим, а эмиратские дипломаты вплоть до начала войны активно пытались выступить посредниками между США и Ираном, в том числе организовав визит в Абу-Даби Али Лариджани - высокопоставленного иранского чиновника в сфере нацбезопасности, впоследствии погибшего в результате авиаудара.

Теперь ОАЭ следуют курсу президента США Дональда Трампа, настаивающего на том, чтобы союзники взяли на себя большую часть военного бремени - прежде всего в вопросе деблокады пролива.

Саудовская Аравия и другие страны Залива также настроены против иранского режима и хотят продолжения войны вплоть до его ослабления или свержения, хотя к военным обязательствам пока не готовы, сообщили арабские официальные лица в интервью WSJ.

Иранские удары по ОАЭ

Иран обрушил на ОАЭ больше ракет и беспилотников, чем на любую другую страну, включая Израиль, - около 2500 единиц на данный момент. После нескольких недель относительно низкой интенсивности иранские атаки резко усилились: только 31 марта по Эмиратам было выпущено около 50 баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников. Тегеран предупредил, что уничтожит жизненно важную гражданскую инфраструктуру любого государства Залива, которое поддержит операцию по захвату иранской территории, и при этом особо указал на ОАЭ.

Иранские удары обрушили авиасообщение и турпоток в ОАЭ, нанесли ущерб рынку недвижимости и спровоцировали волну увольнений. Под угрозой оказался главный имидж страны - оазиса стабильности в неспокойном регионе. В ответ ОАЭ ввели жесткие ограничительные меры: авиакомпания Emirates запретила въезд и транзит для граждан Ирана, а власти закрыли Иранскую больницу и Иранский клуб в Дубае.

Военный потенциал

ОАЭ располагают небольшими, но боеспособными военно-воздушными силами с американскими истребителями F-16, которые совместно с ВВС США участвовали в авиаударах по Ираку в ходе борьбы с "Исламским государством". На вооружении страны также имеются разведывательные беспилотники и запасы американских бомб и ракет малой дальности, способные частично восполнить дефицит у США и Израиля. Глубоководный порт Джебель-Али и расположение близ входа в Ормузский пролив делают ОАЭ удобным плацдармом для американских операций по захвату островов или сопровождению танкеров.

Решение вступить в военную кампанию послало бы публичный сигнал арабской поддержки войны против Ирана и открыло дополнительные возможности для операций против этой страны и попыток открыть Ормузский пролив, отметил Билал Сааб, научный сотрудник Chatham House и бывший советник Пентагона по Ближнему Востоку.

"Близость к проливу позволяет объединить усилия и разместить различные платформы для защиты судоходства и нанесения ударов по иранским целям на другом берегу Персидского залива", - добавил Грант Рамли, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.

Возможные риски

Вопрос, способна ли военная операция в принципе открыть пролив, остается открытым. По мнению военных аналитиков, для этого потребуется контроль не только над самим водным путем, но и над всей прилегающей территорией протяженностью около 160 км - возможно, с привлечением наземных войск. "Не думаю, что нам это удастся. Ирану достаточно держать пролив под угрозой - для этого нужен один беспилотник, одна мина, одна небольшая лодка-камикадзе", - отметил конгрессмен Адам Смит, член Комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил.

Научная сотрудница Вашингтонского института ближневосточной политики и бывшая чиновница Пентагона Элизабет Дент, которая курировала вопросы, связанные с Персидским заливом, предупредила о дилемме, стоящей перед странами региона: вступив в войну, они рискуют столкнуться с еще более агрессивным Ираном, продолжать получать удары по своей критической инфраструктуре и с трудом восстанавливать отношения с соседом, особенно если Трамп объявит о победе, не добившись ни открытия пролива, ни нейтрализации иранского ракетно-дронового потенциала.

Россия и Китай могут заблокировать резолюцию Совбеза ООН, а Франция предлагает альтернативный вариант документа. Однако, по словам официальных лиц из стран Персидского залива, даже в случае провала резолюции ОАЭ готовы присоединиться к военным усилиям. Иран, со своей стороны, настаивает на постоянном контроле над проливом, включая систему сборов, тогда как страны Залива категорически против любого дипломатического урегулирования, которое де-факто закрепило бы за Тегераном право голоса в управлении стратегическим водным путем.