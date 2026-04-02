Трамп первым из действующих президентов США лично посетил слушания в Верховном суде — о гражданстве по праву рождения, - сообщает портал "Дежурный по Америке".

Президент Дональд Трамп совершил исторический визит в Верховный суд США, где рассматривались устные аргументы по делу о законности его указа об ограничении права на гражданство по рождению. Этот указ Трамп подписал в первый день после своего возвращения в Белый дом.

Среди аргументов в пользу указа Трампа — утверждения о том, что предоставление гражданства всем, кто родился в США создало целую «индустрию родильного туризма» и «целое поколение американских граждан за границей, не имеющих значимых связей» с США. При этом судья Елена Каган заявила, что «ревизионистская теория» администрации требует изменить то, «что люди считали правилом более века».

На слушании президент провел менее двух часов. В это время на улице собрались активисты, выступающие против жесткого иммиграционного курса Белого дома. После слушания Трамп написал в Truth Social, что США — «единственная страна в мире, настолько глупая, чтобы разрешать гражданство по рождению».