Испытывают новые лекарства от болезни Альцгеймера

Дата публикации: 02.04.2026
ФОТО: Unsplash

Новые лекарства способны замедлить развитие болезни.

В Германии тестируют новые препараты против болезни Альцгеймера. Университетская клиника Мюнстера начала тестирование двух препаратов для замедления развития этой наиболее распространенной формы деменции. Их назвали леканемаб и донанемаб, - пишет Deutsche Welle. Это созданные в лаборатории антитела, нацеленные на разрушение белковых бляшек в мозге, которые повреждают нервные клетки и нарушают передачу сигналов, что приводит к потере памяти.

В эксперименте участвуют пять пациентов. Каждые две недели им вводят препарат и проводят МРТ, чтобы изучить реакцию мозга. Врачи отмечают, что новые леканемаб и донанемаб не могут полностью остановить прогрессирование болезни Альцгеймера, но способны ее замедлить.

#медицина #эксперимент #болезнь Альцгеймера #лекарства
