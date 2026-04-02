В Германии тестируют новые препараты против болезни Альцгеймера. Университетская клиника Мюнстера начала тестирование двух препаратов для замедления развития этой наиболее распространенной формы деменции. Их назвали леканемаб и донанемаб, - пишет Deutsche Welle. Это созданные в лаборатории антитела, нацеленные на разрушение белковых бляшек в мозге, которые повреждают нервные клетки и нарушают передачу сигналов, что приводит к потере памяти.

В эксперименте участвуют пять пациентов. Каждые две недели им вводят препарат и проводят МРТ, чтобы изучить реакцию мозга. Врачи отмечают, что новые леканемаб и донанемаб не могут полностью остановить прогрессирование болезни Альцгеймера, но способны ее замедлить.