Слова Трампа о том, что заинтересованные в поставках нефти страны должны самостоятельно освободить Ормузский пролив, привели к росту цен на рынках. Инвесторы недовольны отсутствием четких временных рамок окончания войны.

Обращение президента США Дональда Трампа к нации, в котором он пообещал "вскоре" завершить войну США и Израиля против Ирана и анонсировал мощные удары по Исламской Республике в ближайшие "две-три недели", не впечатлило инвесторов. В результате цены на нефть на мировых рынках выросли, а курсы акций упали, констатирует агентство AFP утром в четверг, 2 апреля.

Нефть марки Brent, цена на которую 1 апреля опустилась ниже 100 долларов за баррель, подскочила почти на семь процентов - до 108,15 доллара, а цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла более чем на шесть процентов - до 106,75 доллара.

Обращение Трампа к нации в связи с войной в Иране

"Мы собираемся нанести им (Ирану. - Ред.) чрезвычайно сильные удары в течение следующих двух-трех недель. Мы собираемся вернуть их в каменный век, где им самое место", - сказал Дональд Трамп в ночь на 2 апреля. Он также пригрозил, что в случае отказа Исламской Республики пойти на сделку на условиях Вашингтона, США нанесут "очень сильный удар по каждой из их электростанций, и, вероятно, одновременно".

Кроме того, американский президент вновь призвал страны, которые нуждаются в поставках нефти через блокируемый Ираном Ормузский пролив, самостоятельно его освободить. "Страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны позаботиться об этом проходе. Они должны дорожить им. Они должны ухватиться за это и лелеять его. У них это легко получится. Идите к проливу и просто возьмите его. Защитите его. Используйте его для себя", - заявил Трамп, отметив, что США не нуждаются в этом маршруте.

Эти слова главы Белого дома подорвали начинающееся восстановление на мировых рынках, ставшее следствием недавних заявлений президента США о том, что война в Иране "закончится очень быстро", и заверений президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана, что у Ирана "есть необходимая воля" для завершения этого конфликта, констатируют журналисты.

Преждевременное понижение цен на нефть

Дональд Трамп "говорил о достигнутых целях, но не о разрешении конфликта. О продолжении ударов, а не о выводе войск. О возможной эскалации, а не о завершении", - цитирует AFP в этой связи эксперта компании SPI Asset Management Стивена Иннеса. "Этот месседж не означал панику, но в нем явно прослеживалась мысль о незавершенности дела. А на рынках незавершенные дела - это кислород для волатильности.

"Поэтому нефть поступила так, как она всегда поступает, когда иллюзия дает трещину. Она подскочила в цене не потому, что война внезапно обострилась, а потому, что рынок преждевременно отразил понижение цен в связи с ожиданием ее окончания".

В свою очередь эксперт компании Pepperstone Майкл Браун, комментируя развитие на рынке после обращения Дональда Трампа к американской нации, выразил мнение, что "инвесторам хотелось услышать чуть больше того, о чем рассказал Трамп". Президент США "не смог назвать четкие временные рамки для окончания конфликта", уточнил он.

Неясные перспективы завершения войны в Иране

Противоречивые заявления Трампа и иранских властей о возможных перспективах окончания войны, а также продолжающаяся блокада Тегераном Ормузского пролива, играющего ключевую роль для поставки 20% нефти на мировой рынок, привели к большой волатильности рынка, следует из публикации.

Ранее управляющий директор Всемирного банка Паскаль Донохоу выразил опасения, что кризис, вызванный войной в Иране, окажет влияние на экономику всего мира.