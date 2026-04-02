Польша усилит контроль на границе с Украиной: там построят электронный барьер, - сообщает украинская станция RMF FM.

Проект предусматривает систему круглосуточного наблюдения: камеры дневного и тепловизионного видения вдоль границы.

Под землей проложат кабели для фиксации сейсмических колебаний, передачи данных и питания.

Вся информация будет поступать в центр мониторинга, где ее будут анализировать пограничники.

Барьер должен усложнить незаконное пересечение границы и усилить контроль.

В последние дни на границе между Польшей и Украиной наблюдается оживление движения. Украинские граждане начинают активно возвращаться домой в преддверии грядущих праздников, что привело к формированию очередей на популярных пунктах пропуска.

«За вчера границу пересекло уже 107 тысяч граждан и преимущество шли на въезд в Украину. Опять же только отдельные направления имели преимущественную нагрузку. Это пункты пропуска „Шегини“, „Краковец“, „Рава-Русская“, где и по состоянию на утро также сохраняются очереди. Другие пункты пропуска на границе с Польшей имеют гораздо меньшую нагрузку и значительно меньшие очереди», — сказал представитель Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко.

После завершения войны и открытия границ Украина может столкнуться с ситуацией, когда 1-1,5 млн человек уедут за границу навсегда. Такое мнение высказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

Он отмечает, что это может стать новой волной трудовой миграции, когда люди будут ехать работать, чтобы поддержать свои семьи, или для воссоединения с семьями, которые уже обосновались за границей.

«Трудовая миграция — это благо по сравнению с тем, что люди после войны могут собраться и уехать к своим семьям за границей, которые там уже устроились, и воссоединение семей произойдет за границей. Это для нас более ужасный вариант, чем просто трудовая миграция», — сказал Воскобойник.

Он призвал украинские власти уже сейчас готовиться к такому развитию событий. В частности, обеспечить условия для легального трудоустройства украинцев за границей, их социальную защиту, а также стимулировать возвращение на родину.