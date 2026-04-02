Президент Ирана Масуд Пезешкиан в среду в открытом письме обратился к народу США, обвинив Соединённые Штаты в военных преступлениях и назвав страну находящейся под влиянием Израиля, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, в среду вечером выступил с первым обращением к населению страны с начала войны с Ираном, заявив, что США близки к победе.

Открытое письмо Пезешкиана было опубликовано на сайте президента Ирана за несколько часов до запланированного обращения президента США Дональда Трампа.

США и Израиль 28 февраля начали атаку на Иран, которая переросла в войну на Ближнем Востоке, вызвав потрясения в мировой экономике.

Трамп в среду заявил, что президент Ирана пытается добиться перемирия, однако Тегеран отверг это утверждение.

"Атаки на жизненно важную инфраструктуру Ирана, включая энергетику и промышленность, направлены непосредственно против иранского народа", — заявил Пезешкиан в своём обращении.

"Такие действия являются не только военным преступлением, но и создают последствия, выходящие далеко за пределы Ирана". Они сеют "нестабильность, увеличивают человеческие и экономические издержки" и закладывают "семена обиды, которые сохранятся на долгие годы", отметил президент Ирана.

"Интересам какой части американского народа на самом деле служит эта война?" — задался вопросом Пезешкиан.

Характеризуя конфликт как дорогостоящий для обеих сторон, он спросил, существовали ли "какие-либо объективные угрозы со стороны Ирана, которые оправдывали бы такие действия".

Пезешкиан также задался вопросом, вовлечён ли Вашингтон в войну из-за Израиля — "под влиянием и манипуляциями этого режима".

"Действительно ли лозунг "Америка прежде всего" сегодня входит в число приоритетов правительства США?" — отметил президент Ирана.

Он также заявил, что обычные американцы не являются врагами Ирана "даже в условиях повторяющихся иностранных интервенций и давления".

Трамп: США близки к победе над Ираном

Президент США Дональд Трамп в среду вечером выступил с первым обращением к населению страны с начала войны с Ираном, заявив, что США близки к победе, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

В своей речи из Белого дома Трамп предоставил мало новой информации о том, как закончится этот конфликт, однако пообещал, что в течение ещё двух или трёх недель по Ирану будут наноситься "чрезвычайно мощные" удары.

"Мы собираемся завершить работу, и мы собираемся сделать это очень быстро. Мы очень близки [к победе]", — сказал Трамп, чьи слова во многом повторяли его предыдущие заявления в социальных сетях и интервью СМИ.

Объясняя, почему США присоединились к начатой 28 февраля атаке Израиля на Иран, Трамп заявил, что цели США заключались в разгроме иранской армии, прекращении поддержки Ираном вооружённых группировок в регионе и предотвращении получения Ираном ядерного оружия.

"Я с радостью могу сказать, что эти ключевые стратегические цели близки к достижению", — отметил Трамп в 19-минутной речи.

"За последние четыре недели наши вооружённые силы одержали быстрые, решающие, непреодолимые победы на поле боя — победы, каких мало кто видел ранее", — сказал Трамп.

Трамп вновь пригрозил Ирану, что если тот не достигнет решения путём переговоров, США "нанесут удары по всем его электростанциям".

"В течение следующих двух или трёх недель мы вернём их в каменный век, где их истинное место", — заявил Трамп.

"У нас есть все карты. У них нет ни одной", — добавил Трамп, хвастаясь военной мощью США.

Президент США также обратился с ободряющими словами к союзным странам Персидского залива, подвергающимся атакам со стороны Ирана, заявив, что не позволит им "испытывать боль или терпеть неудачи".

Трамп вновь упрекнул европейских союзников США в нежелании поддержать его войну и отметил, что они более зависимы от нефти Персидского залива, чем сами США.

Странам, которые "получают нефть через Ормузский пролив, следует позаботиться об этом транспортном маршруте", — заявил Трамп, призвав европейские государства "проявить запоздалую смелость".