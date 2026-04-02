Президент США Дональд Трамп в середине марта пригрозил европейским союзникам, не желающим помогать США в войне с Ираном, что прекратит продажу оружия Украине, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники, пишет ЛЕТА со ссылкой на BBC.

Трамп потребовал от союзников по НАТО направить корабли и помочь разблокировать Ормузский пролив, однако те ответили, что это невозможно и что это «не их война», сообщает издание.

Как рассказали газете три должностных лица, в ответ Трамп пригрозил приостановить продажу американского оружия, которое европейцы закупают для Украины в рамках программы «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL).

В результате, как отмечает газета, Франция, Германия и Великобритания по инициативе генерального секретаря НАТО Марка Рютте 19 марта выступили с совместным заявлением, выразив готовность «внести свой вклад в соответствующие меры для обеспечения безопасного судоходства в проливе».

У этих трёх стран даже не было времени собрать подписи других членов НАТО, которые присоединились к заявлению позже.

Источники издания сообщили, что Рютте в течение двух дней проводил телефонные разговоры с Трампом и государственным секретарём США Марко Рубио.

Во время разговора с лидерами Германии, Франции и Великобритании Рютте заявил, что Трамп стал «истеричным», поскольку европейцы отказались помогать в разблокировании Ормузского пролива, сообщили источники Financial Times.