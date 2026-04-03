Связанные с группировкой «Исламское государство» боевики убили не менее 43 человек на востоке Демократической Республики Конго, сообщили в четверг официальные лица, пишет LETA со ссылкой на AP.

Боевики группировки «Союзные демократические силы» (ADF) в среду убили мирных жителей в деревне Бафвакоа. Эта угандийская исламистская группировка действует по обе стороны границы двух стран.

"Они подожгли дома в этой деревне", — сообщил по телефону представитель местного гражданского общества.

В заявлении армии ДР Конго говорится о 43 погибших. Однако местные власти сообщили, что число жертв составляет не менее 56 человек, по меньшей мере двое взяты в заложники, а несколько человек считаются пропавшими без вести.

Армия ДР Конго ведёт борьбу с ADF и рядом других повстанческих группировок на востоке страны. Наиболее значительной из них является поддерживаемая Руандой группировка M23, которая в прошлом году захватила несколько важных городов.

ADF возникла в конце 1990-х годов в Уганде, а в 2019 году стала филиалом «Исламского государства». Численность её боевиков в ДР Конго точно неизвестна.

Около 10% населения ДР Конго составляют мусульмане, которые в основном проживают на востоке страны.