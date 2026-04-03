Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Джихадистские повстанцы убили не менее 43 человек в ДР Конго

Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джихадистские повстанцы убили не менее 43 человек в ДР Конго
ФОТО: Youtube

Связанные с группировкой «Исламское государство» боевики убили не менее 43 человек на востоке Демократической Республики Конго, сообщили в четверг официальные лица, пишет LETA со ссылкой на AP.

Боевики группировки «Союзные демократические силы» (ADF) в среду убили мирных жителей в деревне Бафвакоа. Эта угандийская исламистская группировка действует по обе стороны границы двух стран.

"Они подожгли дома в этой деревне", — сообщил по телефону представитель местного гражданского общества.

В заявлении армии ДР Конго говорится о 43 погибших. Однако местные власти сообщили, что число жертв составляет не менее 56 человек, по меньшей мере двое взяты в заложники, а несколько человек считаются пропавшими без вести.

Армия ДР Конго ведёт борьбу с ADF и рядом других повстанческих группировок на востоке страны. Наиболее значительной из них является поддерживаемая Руандой группировка M23, которая в прошлом году захватила несколько важных городов.

ADF возникла в конце 1990-х годов в Уганде, а в 2019 году стала филиалом «Исламского государства». Численность её боевиков в ДР Конго точно неизвестна.

Около 10% населения ДР Конго составляют мусульмане, которые в основном проживают на востоке страны.

Читайте нас также:
#терроризм #Руанда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео